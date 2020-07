Nach erstem Vorfall wurde eine Kuh entfernt

Schon am 30. Juni war ein Schweizer Ehepaar von derselben Herde attackiert worden. „Die Opfer haben das aggressivste Tier identifiziert und wir haben es von der Weide entfernt“, schildert der Alm-Obmann im „Krone“-Gespräch. Damit, so habe man geglaubt, sei die Gefahr gebannt. „Ich war daher völlig überrascht, als mich die Polizei anrief, dass wieder etwas passiert ist“, sagte der Obmann der Weidegemeinschaft, der rund 70 Kühe von einem Dutzend Bauern in dem Gebiet angehören. Bei den Tieren handelt es sich um keine Mutterkühe, die sonst häufig in Zusammenhang mit Attacken gebracht werden.