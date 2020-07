Wer rastet, der rostet. Nach seinem 34. Platz bei der European Tour in Atzenbrugg ging’s für Lukas Nemecz gleich weiter nach Adamstal, wo ab Mittwoch der nächste heimische Golf-Leckerbissen wartet. „Meine letzte Runde in Atzenbrugg, mit der ich mich noch um 21 Plätze verbessern konnte, war versöhnlich. Ansonsten war ich nicht vollends zufrieden“, sagte Nemecz, ehe er gestern mit seinem steirischen Landsmann Martin Wiegele eine erste Proberunde am GC Adamstal absolvierte.