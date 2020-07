Alleine im Juni hat der Anti-Rassismus-Verein ZARA 500 Fälle registriert - so viele, wie noch nie zuvor in Österreich. Die gestiegenen Zahlen führt die Organisation aber nicht auf mehr rassistische Vorfälle zurück. Vielmehr sei im Zuge der „Black Lives Matter“-Bewegung und rassistisch motivierter Polizeiübergriffe in den USA und andernorts die Bereitschaft gestiegen, Hass und Hetze im Alltag und im Internet nicht mehr hinzunehmen, sondern zu melden.