Wir haben auf steirerkrone.at eine Umfrage gestartet: „Würden Sie sich am Freitag gegen Covid-19 testen lassen, damit Sie am Samstag live im Stadion ein Spiel sehen können?“ 47 Prozent haben Ja angeklickt, 53 Prozent Nein. Die rege Teilnahme zeigt, wie heiß das Thema gerade ist. Das nahm Andreas Kienbink (keyper) zum Anlass, um die Online-Veranstaltung am Dienstag zu organisieren. Mediziner, Ticket-Profis und Sport-Experten werden über Präventionskonzepte und Lösungswege aus der Krise diskutieren. Auch Vertreter des SK Sturm Graz und von Bayern München sind mit dabei.