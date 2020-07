Nicht greifbar

Schon da arbeitete sie mit dem profunden In Solitude-Drummer Uno Bruniusson, nun hat Olsson noch Bassistin Olivia Airey und Gottfrid Åhman, der sich auf dem brandneuen Album „Mercy Machine“ mehr um die Produktion und das große Ganze als auf den Bass an sich konzentrierte. „Mercy Machine“ ist die logische Fortsetzung des eingeschlagenen Weges Olssons, der sich bewusst schwer beschreiben lässt. Die Attitüde und Vorgehensweise ist tief im Punk verwurzelt, der Sound erinnert mal an Blue Öyster Cult, mal an Siouxsie And The Banshees und in den dunkleren Momenten auch an Death In June, die Produktion ist bewusst direkt und unmittelbar gehalten und Olssons Gesang trägt den Sound mit intensiver und inbrünstiger Stimmleistung. Inspiriert von den verschiedensten Touren und Live-Konzerten schrieb Olsson das Material Ende 2019 im Wissen, dass sie mehr denn je zuvor die Zähne fletschen möchte.