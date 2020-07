Zum Thema präventiver Screenings hatte zuletzt Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) erklärt, sich auf sensible Bereiche konzentrieren zu wollen. So sollen alle Patienten, die ein Spital in Richtung Pflegeheim oder mobile Pflege verlassen, getestet werden. Sämtliche 75 Seniorenheime im Land wurden bereits einmal flächendeckend durchgetestet - die Untersuchung von Bewohnern und Mitarbeitern machte dabei fast ein Viertel aller Tests im Bundesland Salzburg aus. In Zukunft will das Land laut Stöckl in den Seniorenheimen auf ‘geschickte Screenings" umstellen: Ein auf Wahrscheinlichkeitsrechnung basierendes Modell soll dann die flächendeckende Testung ersetzen.