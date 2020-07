Selbstbewusst posierte Ronja Forcher im Bikini für die Kamera und will damit ihren Fans eine wichtige Botschaft senden. „Jetzt da der Sommer so richtig losgeht, sehe ich überall in den Medien und Zeitschriften vermehrt ,Last Minute Diäten‘ oder ,SOS Kurven‘ oder das ,Wunderprodukt‘ gegen Cellulite oder Körperhaare“, so die 24-jährige Tirolerin.