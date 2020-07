In Mallnitz in Kärnten ist am Montag ein Transporter mit 12.000 Litern Diesel an Bord etwa 15 Meter in einen Wald abgestürzt. Der Lenker konnte rechtzeitig abspringen, bevor das Fahrzeug gegen Bäume prallte. Derzeit untersucht der Landeschemiker, ob Treibstoff ausgetreten ist.