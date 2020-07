Ex-Freund in Gebüsch mit Messer aufgelauert

Nach der Tat begleitete der Verletzte seine Ex-Freundin sogar noch zum Zug, Anzeige erstattete er nicht. Am 21. Oktober erfolgte der zweite Mordversuch, die Salzburgerin lauerte diesmal ihrem „Ex“ in einem Gebüsch vor dessen Haus auf, hatte zwei Messer bei sich - eines davon in Händen -, zudem Sturmhaube, Schutzmaske, Handschuhe und Pfefferspray. „Auch in diesem Fall wollte sie ihn durch Erstechen töten“, so die Staatsanwältin. Dem Ex-Freund gelang es jedoch, davonzulaufen, er kam dabei zu Sturz und schrie um Hilfe. Die Jugendliche ergriff daraufhin die Flucht. Weit kam sie aber nicht - der Vater des 30-Jährigen sowie ein Nachbar konnten sie einholen und stoppen. Es erfolgte die Festnahme der 17-Jährigen.