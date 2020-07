Den Großen Preis der Steiermark in Spielberg haben am Sonntag durchschnittlich 691.000 Seher live auf ORF 1 verfolgt. Wie der ORF am Montag mitteilte, entsprach das 49 Prozent Marktanteil und war noch einmal etwas mehr als die 609.000 bei 46 Prozent Marktanteil, die das Rennen in der Vorwoche auf dem Sender sahen. Insgesamt lockten die zwei Grand-Prix-Wochenenden 2,592 Millionen vor die Endgeräte.