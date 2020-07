Neue Mitglieder bringen neue Farben ins Spiel, aber was sind nun die wichtigsten Zutaten zwischen all den verschiedenen Line-Ups, die Kansas immer nach Kansas klingen lassen?

Es ist eindeutig die Violine. Wie viele erfolgreiche Bands, die es schon so lange gibt und die so große Hits hatten wie wir, hatten eine Violine? Ich kann mich nicht an eine einzige erinnern. Dieses Instrument ist unser Markenzeichen. Ein Song wie „Dust In The Wind“ hätte vielleicht auch jede andere Band schreiben können, aber die Geige im Mittelteil macht ihn einzigartig. David Ragsdale ist jetzt auch schon knapp 30 Jahre an Bord, er ist unser zweiter Geiger und hat die Tradition der frühen Tage perfekt weitergeführt. So sehe ich das jedenfalls, vielleicht meinen die Leute, es liegt an den Riffs oder den Texten. Aber auch andere Bands haben tolle Sänger, Riffs und Texte - aber eben keine Geige. Es gibt keine Geige auf „Carry On Wayword Son“, aber auf vielen anderen großen Songs.