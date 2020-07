Das betroffene Gebiet wurde in der Folge intensiv überwacht, beteiligt waren auch das Einsatzkommando Cobra sowie die Flugeinsatzstelle Meidling. Am Freitagabend begab sich der 48-Jährige in den Unterschlupf aus Holz, in dem er am Folgetag blieb. Nachdem der Beschuldigte das Waldstück am Sonntagvormittag schließlich per Fahrrad verlassen hatte, klickten für ihn die Handschellen.