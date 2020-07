Für zwei Matches kehrt Dominic Thiem am Dienstag und Mittwoch auf Rasen zurück. Österreichs Tennis-Star ist beim „bett1Aces“-Einladungsturnier in Berlin topgesetzt und trifft am Dienstag im Halbfinale auf Altstar Tommy Haas (GER) oder Italiens Hoffnung Jannik Sinner. Zeit für ein erstes Resümee blieb unserem Tennis-Star dennoch - und das fiel wegen des Corona-Skandals in Belgrad nicht nur positiv aus. Thiem: „Wir haben dort ein bisschen den Bezug zur Realität verloren.“