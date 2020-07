Am 16. Juli präsentiert Fotograf Andreas Franke in seiner Galerie in der Wiener Siebensterngasse eine Werkschau und eine exklusive „Art Edition“ regionaler Weine. Im Mittelpunkt stehen neben der Verkostung von elf ausgewählten Weinen Frankes Leidenschaft für das Tauchen und sein Engagement zum Schutz der Meere.