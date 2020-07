Haben Sie bei Ihrem letzten Besuch im Tiergarten Schönbrunn einen tollen Schnappschuss gemacht? Oder hatten Sie im richtigen Moment im Zoo Salzburg den Finger am Auslöser? Egal, wo in Österreich Sie unterwegs waren: Wir suchen ihre schönsten Aufnahmen von einem Ausflug in einen Tiergarten oder Wildpark! Wird Ihr Foto zum ersten Mal in der Printausgabe der „Krone“ abgedruckt, erhalten Sie 55 Euro Leserreporterhonorar.