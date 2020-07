Neues Teleskop soll Existenz des Schwarzen Lochs bestätigen

Und genau das wollen die Forscher mithilfe des Vera C. Rubin Observatory in Chile tun, das noch heuer in Betrieb gehen soll. Es handelt sich dabei um das erste Spiegelteleskop überhaupt, das in der Lage sein wird, Spuren von Objekten nachzuweisen, die in ein Schwarzes Loch gerissen werden. Das müsste das postulierte winzige Schwarze Loch mehrmals jährlich tun - und sich dabei letztendlich verraten, berichten die Astronomen auf der Website der Harvard University.