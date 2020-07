Die beliebte Tscheppaschlucht ist nach dem jüngsten Steinschlag wieder begehbar. Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall am Sonntag sind noch am selben Abend beendet worden. Eine 32 Jahre alte Wanderin war - wie berichtet - von einem kopfgroßen Felsbrocken am Bein getroffen und schwer verletzt worden.