„Es kam alles völlig überraschend“, erinnert sich Kathrin (Name von der Redaktion geändert) an die Zeit um Mitte März, als Covid-19 auch in Vorarlberg mit voller Wucht zuschlug. In den Spitälern wurden Abteilungen geschlossen und Mitarbeiter nach Hause geschickt, um bei möglichen Erkrankungen unter den Kollegen ausreichend „Backup-Personal“ zu haben. Dadurch waren jedoch gewisse Abteilungen und Pflegekräfte deutlich stärker gefordert, wie etwa Kathrin, die in der Ambulanz arbeitet: „12-Stunden-Tage wurden zur Regel. Allein im Mai habe ich 43 Überstunden zusammenbekommen." Für Kathrin und ihre Kollegen war das angesichts der besonderen Umstände aber selbstverständlich, es gab kein Murren.