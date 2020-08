Die NÖM AG ist die Niederösterreichische Molkerei mit Sitz in Baden und eine der größten Molkereibetriebe in Österreich. NÖM hat in der mehr als 100-jährigen Geschichte viel erlebt: Expansionen, Sanierungen, Börsegänge und Zukäufe. Dabei ging es immer um kontinuierlichen Erfolg und die kompromisslose Frische und Qualität verlockender Milchprodukte. Die mehr als 3.000 Milchbauern sind für das Unternehmen mehr als Lieferanten. Sie sind gleichwertige Partner, die NÖM verlässlich mit dem wichtigsten Rohstoff versorgen. Deshalb werden sie auch in besonders strengen Verfahren ausgewählt. So bleibt auch garantiert alles frisch.