Am Montag dann großes Aufatmen: Die Gläubiger haben laut dem Kreditschutzverband KSV den Sanierungsplan angenommen. Filialen in Salzburg und in der Grazer Gleisdorfer Straße wurden geschlossen, das Stammhaus in der Annenstraße wird aber weiterleben. Zwölf Mitarbeiterinnen sind aktuell beschäftigt.