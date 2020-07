Was wäre wenn? Viele von uns hadern ab und an mit ihrem Alltag und träumen davon, aus diesem auszubrechen. Ganz nach dem Motto: einfach alles hinter sich lassen und neu anfangen. Der gebürtige Tiroler Michael Strasser gehört ebenfalls zu jener Sorte Menschen, die zwar grundsätzlich zufrieden sind, aber dennoch immer wieder gedanklich in den Konjunktiv abgleiten. Er führt ein beschauliches Leben mit Frau, Kindern und einem soliden Job. „Aber ab und zu muss ich einfach raus“, sagt er. Den Kick suchte und fand er dann meistens im Sport.