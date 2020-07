So folgt am 7. Rang Intel-Chef Robert Swan (99 Millionen), am 8. Rang Google-Chef Sundar Pichai mit 86,1 Millionen US-Dollar, dahinter Microsoft-Boss Satya Nadella mit 77,2 Millionen Dollar. Die bestbezahlte IT-Managerin war Lisa Su vom Chiphersteller AMD, die 2019 rund 55 Millionen US-Dollar verdiente und es damit auf Rang 19 schafft.