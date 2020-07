Mode ist Tanja Schwärzlers Leidenschaft. Als sie als Jugendliche eine Schuluniform tragen musste, wuchs in ihr die Sehnsucht, ihre Persönlichkeit in textiler Form zum Ausdruck zu bringen. Zu Studienzeiten in Wien hatte sie sich unter ihren Freunden dann bald den Ruf einer „Fashionista“ erobert. „Ich definiere mich über meinen Modestil. Jeden Tag kann ich mir aufs Neue überlegen, in welche Rolle ich schlüpfen will“, erzählt die 25-Jährige. Um auch die fachliche Kompetenz vorweisen zu können, absolvierte sie einen Stylistenkurs an der Akademie für Mode & Design in München. Vor zwei Monaten hat sie sich nun als Personal-Stylistin selbstständig gemacht.