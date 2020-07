Maskenpflicht in Kärntner Tourismusorten

Großteils ganz vorschriftsgemäß haben sich die Besucher am Wochenende in Kärnten an die Maskenpflicht gehalten, die mit Freitag in einigen Tourismusorten Kärntens wieder eingeführt wurde. Beim Lokalaugenschein der „Krone“ zeigte sich: Mitspielen will nicht jeder, aber doch die Mehrheit.