Ein amtsbekannter Bosnier (29) soll am Sonntag um 9 Uhr in Attnang-Puchheim ein Fenster eingeschlagen haben und in ein Firmengebäude eingestiegen. Er soll mehrere Rollen Schweißdraht (Kupfer) und weiteres Diebsgut auf einer Palette gesammelt haben. Gegen 11.15 Uhr verließ er das Gebäude.