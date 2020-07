Joaquin „El Chapo“ Guzman, der berühmteste Drogenboss Mexikos, verbringt seine Tage in einer 3,5 mal zwei Meter großen Zelle. Nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft in den USA vor rund einem Jahr kam der Ex-Chef des Sinaloa-Kartells in das Gefängnis der Stadt Florence im Staat Colorado. Seine Schreckensherrschaft ist vorbei, die Gewalt der Kartelle in Mexiko aber längst nicht.