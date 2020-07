Abdulah Ibrakovic trainierte bereits in der Saison 2016/17 die Kapfenberger „Falken“, die zuletzt wegen einer nicht korrekten Auslegung der Corona-Testbestimmungen in die Negativ-Schlagzeilen gerieten. Er übernimmt von Kurt Russ, der in die Oststeiermark zu Bundesliga-Sensationsteam Hartberg wechselt.