„Fxmsp“ trat erstmals 2016 in Erscheinung und entwickelte sich schnell zu einem der produktivsten Hacker im russischen Internet-Untergrund. Er soll Unternehmen und staatliche Stellen in 44 Ländern gehackt und den Zugang zu den Netzwerken gegen Bares in Untergrundforen angeboten haben, berichtet das IT-Portal „Heise“. Damit soll der Kasache 1,5 Milliarden US-Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro) verdient haben.