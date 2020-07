Alternative Speicheltest

Eine neuere Lösung ist das Testen von Speichel. Nachdem eine Studie in Hongkong schon im Februar gezeigt hatte, dass sich die RNA von SARS-CoV-2 auch in Speichelproben mit relativ hoher Trefferquote nachweisen lässt, kamen auch Studien im australischen Melbourne und der Universität Yale in den USA auf vielversprechende Ergebnisse mittels Speicheltests. Fazit: Die Entnahme und das Verpacken der Proben durch die Probanden zu Hause sei bei der Speichelentnahme viel zuverlässiger als mit dem Spatel im Rachen. Jedoch standen Forscher etwa in Deutschland den Speicheltests lange kritisch gegenüber.