Urlaub am See steht bei vielen Österreichern diesen Sommer auf dem Programm. Das wissen auch die Tourismusbetriebe in der Neusiedler-See-Region und bieten ihren Gästen dieses Jahr einen besonderen Service an. Coronabedingt gibt es nun einen „Easy-Summer-Storno“ bei vielen Betrieben. Mit diesem kann bis zu einer Woche vor Reiseantritt kostenfrei storniert werden. „Zusätzlich wird ein 20-Euro-Gutschein für Online-Buchungen ab vier Nächten offeriert“, heißt es. Letzte Zweifel möglicher Sommergäste sollen zudem mit der Neusiedler-See-Card, die unzählige Gratis-Vorteile und Vergünstigungen bringt, ausgeräumt werden.