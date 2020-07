Schlank ist die Tochter von Simone Thomalla noch immer. Inzwischen hat sie jedoch mehr Muskelmasse angelegt, was sich etwa an ihrer Bauch- oder Beinpartie zeigt. „Wenn ihr den Unterschied nicht sehen könnt, ist es egal - weil ich ihn fühle!“, zeigte sich das Model stolz auf seine Disziplin. Die Fans freuen sich mit Sophia. „Du siehst gut aus. Links wie rechts. Rechts ist nur stärker“, lautet so ein beispielhafter User-Kommentar.