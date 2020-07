Ubisoft verspricht „intensive, vertikale und schnelle“ Battle-Royale-Gefechte. Geld will man wie die Konkurrenz mit dem Verkauf kosmetischer Items verdienen. Neben Waffen will man auch spezielle Fähigkeiten in der Spielwelt Arcadia verteilen, mit denen Spieler Spezialfertigkeiten à la „Overwatch“ erlangen sollen.