Am Sonntag gegen 21.15 Uhr entdeckte ein 29-Jähriger in Perg Rauch im Garten seiner Nachbarin (58). Er verständige sofort die Frau, die sich im Haus aufhielt.

Der Brandherd lag in einem offenen Abstellraum mit Vordach, in dem unter anderem ein Rasenmäher, ein Kühlschrank, ein Gefrierschrank und ein E-Bike waren. Die 58-Jährige versuchte vergeblich mit einem Gartenschlauch den Brand zu löschen.