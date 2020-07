Die zwei Deutschen wanderten am Sonntag auf dem so genannten „Nuaracher Höhenweg“ auf das Ulrichshorn im Gemeindegebiet von St Ulrich am Pillersee. „Beim Abstieg kam die 43-jährige Frau dann kurz unterhalb des Gipfels aus bisher unbekannter Ursache zu Fall und stürzte rund 30 Meter ab“, berichtete die Polizei.