„Hier summt und brummt es nur so. Wir sind selbst überrascht von dieser Vielfalt an Fauna und Flora. Denn unsere Weide lockt auch viele Wildbienen-Arten an“, schildert das Waidmannsführungsduo des Bezirks Melk, Robert Wurzer und sein Stellvertreter Franz Hörhan. Tatsächlich schaute beim Blumenwiesen-Lokalaugenschein in Kilb sogar eine Blaue Holzbiene vorbei. Und nützliche Erdhummeln sowieso ...