Eigentlich hätte „Watch Dogs: Legion“ bereits Anfang März erscheinen sollen, doch dann kam Corona und es wurde still um den inzwischen dritten Teil von Ubisofs Hacker-Adventure. Jetzt gibt es nicht nur ein Lebenszeichen in Form eines neuen Trailers, sondern auch einen neuen Veröffentlichungstermin: Wie der französische Publisher in der Nacht auf Montag bekannt gab, soll der Open-World-Titel am 9. Oktober für Xbox One, PS4, PC (via Epic Game Store/Uplay) sowie Stadia erscheinen. Nextgen-Konsolen folgen.