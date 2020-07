„Far Cry 6“ wird von Ubisoft Toronto entwickelt und lässt Spieler „die Spannung und das Chaos des Guerillakampfes“ erleben, „während sie als Bürger von einer revolutionären Bewegung mitgerissen werden, um einen Tyrannen zu stürzen“, so Ubisoft in einer Mitteilung. Gamer schlüpfen demnach in die Rolle von Dani Rojas, wahlweise männlich oder weiblich, welche in Yara geboren und aufgewachsen ist, und sich inmitten der Revolution gegen Präsident Antón Castillo befindet, der seinem Land zu früheren Glanz verhelfen möchte und dafür all jene unterwirft, die seiner Vision nicht folgen.