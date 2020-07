Jetzt ist es offiziell: „Assassin‘s Creed Valhalla“ erscheint am 17. November für PS4, Xbox One, PC (via Epic Game Store/Ubisoft Store) und Google Stadia. Spieler, die den Titel für die aktuelle Konsolengeneration kaufen, sollen Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Version der Folgegeneration (Xbox Series X oder PlayStation 5) übertragen können. Das gab Publisher Ubisoft in der Nacht auf Montag bekannt und veröffentlichte zugleich einen neuen Gameplay-Trailer, in dem Features wie der beidhändige Kampf, Raubzüge, Plünderungen und Aktivitäten in der offenen Spielwelt vorgestellt werden.