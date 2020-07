Der 13-fache Teamspieler hat eine interessante Vita. 45 Tore in 98 Spielen der deutschen Bundesliga für Köln, Leverkusen und unter Magath bei Wolfsburg, 43 Tore in 79 Zweitliga-Partien, Kölns Topscorer in der Aufstiegssaison 2013/14 mit Trainer Peter Stöger.