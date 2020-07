Auch die MotoGP als Geisterrennen

Dass der Spielberg-Doppelpack auch ein Probelauf für weitere Sport-Großereignisse in Österreich wie etwa das legendäre Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel war, will Kurz so nicht sehen: „Weil bei einer derartigen Gesundheitskrise niemand voraussagen kann, was in einem halben Jahr sein wird. Ich wünsche uns, dass wir so schnell wie möglich das Leben, das wir so lieben, zurückbekommen - und dazu gehören auch Sport-Events. Aber alles hängt von der Entwicklung der Pandemie ab.“