Eigentlich steuerte die Gruppe von Paragleitern einen Landeplatz in Piesendorf an. Weil die Windverhältnisse ungünstig waren, wollte der Deutsche aber auf einer Wiese am Fürther Sonnberg wieder zu Boden gehen. Er kam dabei schief auf, verdrehte sich das Knie und zog sich vermutlich einen Kreuzbandriss zu. Die Bergrettung Piesendorf brachte ihn ins Tal und die Rettung schließlich ins Tauernklinikum nach Zell am See.