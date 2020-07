Sepp Straka hat beim Golfturnier der US-PGA-Tour in Dublin (Ohio/6,2 Mio. Dollar) ein Top-Ten-Ergebnis am letzten Loch der Schlussrunde verpasst. Auf Kurs Endrang fünf bis sieben liegend fabrizierte der in den USA lebende Österreicher zum Schluss ein Bogey, nach der 70er-Runde bilanzierte er bei gesamt 10 unter Par mit dem Gesamtscore von 278 auf Platz 14.