Um 21.15 betritt „Die Elektrohand Gottes“ die Bühne. Ein düsterer Sound schwillt an. Wolken ziehen vom Gaisberg herüber. Dann: Hochmair in Flecktarn, Stiefeln und mit Kreuzkette. Der Wiener schlüpft in alle Rollen, wirbelt zwischen den Mikros hin und her. Seine Mimik wechselt durch alle Facetten menschlicher Gefühle. Die fängt die Band ein und schafft eine einzigartige Atmosphäre. Industrialklänge mischen sich mit Rock und Surf. Das Spektrum ist gigantisch. Hochmair fällt auf die Knie, ruft den berühmten Satz: „Des Satans Fangnetz in der Welt hat keinen andern Namen als Geld!“ Sekunden später stiefelt er grölend im Scheinwerferlicht durch die Auto-Reihen. Die Zuschauer quittieren seinen Einsatz mit Lichthupen. Dann verdunkelt sich der Himmel endgültig. Kurzer Platzregen. Die Besucher genießen die Wahnsinnsstimmung geschützt in ihren Pkw, wo sie es sich mit Snacks gemütlich gemacht haben.