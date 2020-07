Sie hielt sofort Nachschau und fand das winzige Fohlen am Boden liegend. „Die kleine ,Hope’ hätte nicht überlebt, wenn ,Spirit’ mich nicht aufgeweckt hätte“, betont die Pferdeexpertin. Da die Mutterstute keine Milch hatte, rief sie Nina Egartner aus dem Bett. Die Villacherin ist bekannt für ihren 24-Stunden-Fohlennotdienst. In ihrem Reitsportgeschäft hat sie immer ein SOS-Paket mit Fläschchen, Erstmilch (Colostrum) und Fohlenmilch parat. Damit raste die Unternehmerin nach Kantnig. Am nächsten Tag wurden dann Mutterstute und Fohlen in einer Tierklinik untersucht.