Seit frühester Kindheit ist Alexander Lukeneder auf der Suche nach Artefakten längst vergangener Zeiten: „Damals war ich oft mit der Oma an der Steyr unterwegs und habe Fossilien gesammelt. Tatsächlich konnte ich dann mein Hobby zum Beruf machen“, erzählt der Paläontologe, der im Naturhistorischen Museum in Wien arbeitet und für den Fund des Pliosaurier-Zahns in Ebensee verantwortlich ist – wir berichteten.