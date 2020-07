Drei Monate nach der Ankündigung werden heute, Montag, bei der Corona-Prämie für Mitarbeiter in Krankenhäusern, in Altersheimen, in den mobilen Diensten und in Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz Nägel mit Köpfen gemacht. Die Landesregierung beschließt die Einmalzahlung von 500 Euro steuerfrei.