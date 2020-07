Der Steirer liebt vor allem Herren- und Steinpilze, Parasole und Eierschwammerl. Was Krondorfer schade findet, weil die Palette eine so viel größere ist: „Allein hier in Pichl haben wir schon 900 Sorten gefunden, es gibt bei uns sicher 2500. Von A wie Apfeltäubling bis Z, die Ziegenlippe.“ Wobei, Achtung, natürlich längst nicht alle essbar sind.