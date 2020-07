Die Angst, sich selbst oder jemand anderen mit dem Coronavirus anzustecken, begleitet mobile Pflegekräfte bei ihrer Arbeit. Bisher wurde in Salzburg zwar das Pflegepersonal in Altersheimen, nicht aber in der mobilen Pflege getestet. „Diese Differenzierung ist aber logisch nicht begründbar, denn auch mobile Pflegekräfte kommen in engen Kontakt mit älteren Menschen, der Risikogruppe schlechthin“, zeigt Michael Huber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp Salzburg auf. Seine Forderung an die Landesregierung ist klar: regelmäßige Covid-19-Tests auch in der mobilen Hauskrankenpflege.