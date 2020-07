Tagesklinik-Konzept für niedergelassene Ärzte

Huber sieht die Lösung in einem tagesklinischen Konzept für den niedergelassenen Bereich. „Das Konzept der Tagesklinik in den SALK – etwa in Hallein und Tamsweg – ist sehr erfolgreich und kann auch für niedergelassene Ärzte adaptiert werden“, so Huber. Grundsätzlich könnten sehr viele Behandlungen, die im Krankenhaus gemacht werden, auch im niedergelassenen Bereich umgesetzt werden. So kann etwa eine Metallentfernung auch von einem niedergelassenen Orthopäden durchgeführt oder ein kleiner Leistenbruch von einem niedergelassenen Chirurgen behandelt werden.