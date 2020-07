Ohne Familie war Chefcoach Matt McIlvane Mitte vergangener Woche über den großen Teich geflogen, tüftelte bereits Freitag wieder in der Akademie in Liefering an Skating-Einheiten. Für die er schon in seiner Corona-Auszeit einmal die Woche per Videokonferenz Rückmeldung geliefert hatte.